Τρια (αιχμηρά) ερωτήματα της κυβέρνησης για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Αυτή η γενικότερη μουρμούρα που υπάρχει στην πρωθυπουργική έδρα για τον τρόπο με τον οποίοι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς χειρίζονται τον «φάκελο» της Ελλάδας και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτυπώθηκε με τον πλέον εξόφθαλμο τρόπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης αφού ξεκαθάρισε πως σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη και δεν υιοθετεί απόψεις περί της διάκρισης των εξουσιών που διασαλεύονται με τον τρόπο που έρχονται στην Αθήνα οι δικογραφίες, έθεσε τρία (αιχμηρά) ερωτήματα:

Διαρροές σε συγκεκριμένα ΜΜΕ: «Δεν είναι κανονικότητα οι δικαστικές διαρροές» είπε.

Απαιτείται η επίσπευση των διαδικασιών για να έχει εικόνα η ελληνική κοινωνία, ταχύτερα και όχι με κατάτμηση.

Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις διαρροές και στο πραγματικό περιεχόμενο των δικογραφιών.

Αυτά περιέγραψε ως «εύλογα ερωτήματα» ο κ. Μαρινάκης διατυπώνοντας τον προβληματισμό που ούτως ή άλλως υπάρχει στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν φθάσει στην Αθήνα τα - έως τώρα - στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.