Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στο χιόνι στη Χαλκιδική – Επιχείρηση από την Πυροσβεστική

Περιπέτεια στο χιόνι έζησαν χθες, Κυριακή, το βράδυ τρία άτομα σε περιοχή της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, τα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω του χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μάλιστα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν, κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο και επιχείρησε με 3 πυροσβέστες και ένα όχημα.

