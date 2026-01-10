Τρία χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Β΄: Ο άνθρωπος που έκλεισε οριστικά τον κύκλο της μοναρχίας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η Ελλάδα εξακολουθεί να τον θυμάται όπως ακριβώς υπήρξε: ως μια μορφή που δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Ο τελευταίος μονάρχης της χώρας δεν έμεινε στην Ιστορία για τις στέψεις ή τις τελετές, αλλά ως το πρόσωπο που ταυτίστηκε με το τέλος της ελληνικής μοναρχίας και με μια από τις πιο ταραγμένες πολιτικές περιόδους του 20ού αιώνα.

Οι προσδοκίες ενός νεαρού βασιλιά

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα, σε μια Ελλάδα που έμπαινε στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανέβηκε στον θρόνο το 1964, μόλις στα 24 του χρόνια, διαδεχόμενος τον πατέρα του, βασιλιά Παύλο. Ήταν νέος, μορφωμένος, διεθνώς προβεβλημένος και ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα στους Αγώνες της Ρώμης το 1960. Για ένα κομμάτι της κοινωνίας, ενσάρκωνε τότε την ελπίδα μιας «σύγχρονης» μοναρχίας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της εποχής.

Τα Ιουλιανά και το πρώτο ρήγμα

Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή. Η πολιτική κρίση των Ιουλιανών το 1965 και η σύγκρουσή του με την εκλεγμένη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου αποτέλεσαν το πρώτο μεγάλο τραύμα. Ο νεαρός βασιλιάς βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, κατηγορούμενος ότι δεν σεβάστηκε τον κοινοβουλευτισμό και άνοιξε τον δρόμο για μια περίοδο αποσταθεροποίησης που η χώρα θα πλήρωνε ακριβά.

21η Απριλίου 1967: η σκιά της Ιστορίας

Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 σφράγισε τη μοίρα του. Ο Κωνσταντίνος ορκίζει την κυβέρνηση των συνταγματαρχών, σε μια κίνηση που μέχρι σήμερα βαραίνει τη δημόσια εικόνα του. Το αποτυχημένο αντικίνημα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και η φυγή του στο εξωτερικό ουσιαστικά έβαλαν τέλος στη βασιλεία του, αν και τυπικά παρέμεινε βασιλιάς μέχρι το 1973.



Η Μεταπολίτευση έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της μοναρχίας. Το δημοψήφισμα του 1974 ήταν ξεκάθαρο. Οι Έλληνες επέλεξαν αβασίλευτη δημοκρατία, βάζοντας τέλος σε έναν θεσμό που είχε συνδεθεί με πολιτικές παρεμβάσεις, εθνικούς διχασμούς και θεσμική αστάθεια. Από εκείνη τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος έπαψε να είναι ενεργός πολιτικός παράγοντας και μετατράπηκε σε ιστορικό πρόσωπο.

Χρόνια εξορίας και ανοιχτοί λογαριασμοί

Τα χρόνια της εξορίας κύλησαν κυρίως στο Λονδίνο. Κατά διαστήματα επανερχόταν στην ελληνική επικαιρότητα, είτε με δηλώσεις είτε με τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες για την περιουσία της τέως βασιλικής οικογένειας. Θέματα όπως η ιθαγένεια και το επίθετό του κράτησαν ανοιχτή μια συζήτηση που για πολλούς δεν είχε κλείσει ποτέ συναισθηματικά, παρότι είχε λήξει θεσμικά.



Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα. Χωρίς πολιτικές διεκδικήσεις και χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις, έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Άννα Μαρία. Για πολλούς, αυτή η σιωπηλή επιστροφή είχε έναν έντονο συμβολισμό: έναν κύκλο που έκλεινε εκεί απ’ όπου ξεκίνησε.

Η κηδεία και το μήνυμα

Ο θάνατός του, τον Ιανουάριο του 2023, και η κηδεία του στο Τατόι επανέφεραν τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της μοναρχίας στην Ελλάδα. Η παρουσία μελών ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, αλλά η απουσία τιμών εν ενεργεία αρχηγού κράτους, υπογράμμισαν με σαφήνεια τη θέση του στην Ιστορία: όχι ως θεσμού, αλλά ως του τελευταίου εκπροσώπου ενός παρελθόντος που έχει οριστικά κλείσει.

Οι γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και Νικόλαος / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Τρία χρόνια μετά, ο Κωνσταντίνος Β΄ εξακολουθεί να διχάζει. Για κάποιους υπήρξε ένας νέος άνθρωπος που εγκλωβίστηκε σε λάθος εποχή και λάθος ρόλο. Για άλλους, ένας βασιλιάς που δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να υπερασπιστεί τη δημοκρατική ομαλότητα όταν αυτό απαιτήθηκε. Το βέβαιο είναι ότι το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το τέλος της ελληνικής μοναρχίας και με μια ιστορική περίοδο που εξακολουθεί να μας αφορά, όχι για να τη νοσταλγούμε, αλλά για να τη θυμόμαστε.