Τρία όσπρια που βοηθούν στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης

Τα όσπρια είναι οι αποξηραμένοι σπόροι φυτών της οικογένειας των ψυχανθών και αποτελούν βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής εδώ και αιώνες. Ξεχωρίζουν για τη διατροφική τους αξία, καθώς περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και πολύτιμα ιχνοστοιχεία. Η συχνή κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα «κακής» χοληστερόλης, καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και ενίσχυση της υγείας του εντέρου μέσω της αύξησης των ωφέλιμων βακτηρίων.

Πέρα από τις παραδοσιακές συνταγές, τα όσπρια μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε σούπες, σαλάτες και σύγχρονες παρασκευές, προσφέροντας γεύση και σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό.

