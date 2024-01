Τριάδα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για ταμείο

Τρεις αναμετρήσεις από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει ξεχωρίσει το Freetips247.com.

Στις 22:00 η Ζάμπια υποδέχεται το Μαρόκο. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με την Τανζανία, όπως και το Μαρόκο, καθώς μοιράστηκε βαθμούς με το Κονγκό (1-1). Ωστόσο, οι αποψινοί φιλοξενούμενοι είναι στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, ενώ η Ζάμπια στην 3η με 2. Η ιστορία των αναμετρήσεων είναι υπέρ του Μαρόκου, καθώς έχει νικήσει στα 4 από τα 5 παιχνίδια κόντρα στη Ζάμπια. Οι φιλοξενούμενοι έχουν το πάνω χέρι απόψε μιας και είναι αήττητοι στα τελευταία 6 παιχνίδια. Η παράδοση μας οδηγεί να ποντάρουμε στα γκολ μιας και στα 3 από τα 4 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε περισσότερα από 2.5 τέρματα. Άρα κρατάμε το Over 2.5 στο 2.27.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 19:00, η Νότια Αφρική υποδέχεται τη Τυνησία και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της στον όμιλο, μετά το τρίποντο την περασμένη αγωνιστική με 4-0 επί της Ναμίμπια. Από την άλλη, η Τυνησία αγνοεί τους τρεις βαθμούς έως τώρα στη διοργάνωση, έχοντας μια ισοπαλία και μια ήττα. Αν εξαιρέσει κανείς την περασμένη «τεσσάρα» της Νότιας Αφρικής, πρόκειται για δύο ομάδες που δεν σκοράρουν με το τσουβάλι έως τώρα στη διοργάνωση. Γι' αυτό και θα κρατήσουμε το Under 1.5 σε απόδοση 2.47.

Τέλος, στις 22:00 η Τανζανία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Οι δύο ομάδες δεν έχουν εντυπωσιάσει έως τώρα με τις εμφανίσεις τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 με την Ζάμπια, ενώ οι φιλοξενούμενοι από την δεύτερη διαδοχική τους ισοπαλία στον όμιλο, κόντρα στο Μαρόκο (1-1). Για το σημείο που θα επιλέξουμε, ενδεικτικό είναι ότι στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες του Κονγκό, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Γι' αυτό και πάμε με το να επιτευχθούν λιγότερα από 2.5 τέρματα στο σημερινό ματς σε απόδοση 1.57.

Οι στοιχηματικές επιλογές του Freetips247.com

22:00 Ζάμπια vs Μαρόκο Over 2.5 (2.27)

19:00 Νότια Αφρική vs Τυνησία Under 1.5 (2.47)

20:00 Τανζανία vs Κονγκό Under 2.5 (1.57)



Απόδοση τριάδας: 8.80



