Πολιτική Ανδρέας Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ

Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου: «Ζωντανός στη συλλογική μνήμη»-Βίντεο του ΠΑΣΟΚ

Η σχετική ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ανδρέας Παπανδρέου/φωτό αρχείου Eurokinissi
Ανδρέας Παπανδρέου/φωτό αρχείου Eurokinissi
Δημήτρης Κουκλουμπέρης avatar
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

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«Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει πως ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει «ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς».

«Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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