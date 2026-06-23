Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου: «Ζωντανός στη συλλογική μνήμη»-Βίντεο του ΠΑΣΟΚ
Η σχετική ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.
«Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει πως ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει «ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς».
«Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.