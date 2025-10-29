Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Με τη Δήμητρα είμαστε μαζί - Κάποια στιγμή θα τα πω όλα»

Κάτι οι πλάκες από τους παίκτες του “Survivor” πως η γυναίκα του Τριαντάφυλλου τον έχει με λουρί, κάτι το προφίλ της στα social media που γράφει πως είναι ελεύθερη, ε, δεν ήθελε και πολύ να ξεκινήσουν οι φήμες χωρισμού ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στη γυναίκα του, Δήμητρα Σιαμπάνη.

Ο τραγουδιστής μίλησε στο “Πρωινό” και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. «Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα βγω και θα πω τι και πώς. Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά και είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι. Η οικογένεια πάνω από όλα, το παιδί πάνω από όλα, προχωράμε.

«Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα»

Με τη Δήμητρα είμαστε μαζί, πάντα. Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα μιλήσω και θα τα πω όλα. Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά και προχωράμε. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Με τη Δήμητρα είμαστε μαζί 19 χρόνια. Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα στα ερωτικά τι να πω; Ταξιδεύω συνέχεια, σαν τρελός».

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα»

Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε με τη σύζυγο του Τριαντάφυλλου και αποκάλυψε την κουβέντα τους στο “Happy day“ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα στο τηλέφωνο μου είπε η κοπέλα, ότι ξέρεις ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με όλη αυτή τη δημοσιότητα. Το προφίλ μου στο Facebook γράφει “ελεύθερη” γιατί είναι παλιό και το έχει από πριν γνωρίσει τον Τριαντάφυλλο.

Εξάλλου γράφει μέσα και ότι δουλεύει σε ένα κρατικό νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, ενώ τώρα δεν δουλεύει εκεί και έχει το δικό της ιατρείο, επομένως δεν έχει ανανεώσει όλα τα στοιχεία του προφίλ της. Όσο για το αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι, είπε πως φυσικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πως έχουν και ένα παιδάκι και δεν είναι ωραίο να συζητούνται αυτά τα πράγματα».