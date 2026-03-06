Τριαντάφυλλος για το διαζύγιό του: «Η Δήμητρα με στήριξε στα δύσκολα, στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί»

Ο Τριαντάφυλλος επιβεβαίωσε τις φήμες χωρισμού που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα λέγοντας πως ο γάμος του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη αποτελεί πια παρελθόν. Το ζευγάρι ήταν μαζί 19 χρόνια, αλλά παντρεμένοι από το καλοκαίρι του 2014, ενώ το 2016 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Νικόλας.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα τελειώνουν για κάποιον λόγο. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα», είπε στη Huffpost και ένα απόσπασμα της συνέντευξης παίχτηκε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος»

«Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ το παιχνίδι με τα media. Παρόλα αυτά ήξερε ποιός είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Τι να πούμε ψέματα; Όχι να χτυπήσω κάποιον… Ήμουν στον κόσμο μου.

Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποια ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει».

Μαζί για το παιδί

«Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν στα ερωτικά τους. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει το παιδί να έχει και τους δυο. Δεν θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου».