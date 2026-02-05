Τριαντάφυλλος: «Δεν θα πήγαινα στο YFSF να κάνω τον κλόουν» - Μαγγίρα: «Έκανε τον ταρζάν στο Survivor»

Την πρόταση που του έγινε να συμμετάσχει στο Your Face Sounds Familiar αποκάλυψε πρόσφατα με δηλώσεις του ο Τριαντάφυλλος και είπε συγκεκριμένα: «Μου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν μιμήσεις και τα λοιπά».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Ματθίλδης Μαγγίρα που είπε ενοχλημένη στην κάμερα του «Breakfast@Star»: «Αυτά τα είπε ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο «Survivor»; Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν; Λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπε όλα θεωρώ. Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».

Και μιλώντας για τα τηλεοπτικά προγράμματα τέτοιου είδους ανέφερε: «Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια όταν έχουν γίνει και αρκετά, μετά πρέπει να περάσει και ένα καλό χρονικό διάστημα για να ξαναβγούν. Γιατί όταν είναι κάθε χρόνο, μπορεί και να κουράσει ένα project. Οποιοδήποτε project. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο show».

Όσο για το αν θα ήθελε να είναι στην κριτική επιτροπή; «Θα την σκεφτόμουν την κριτική επιτροπή, αλλά δεν έχει γίνει κρούση» παραδέχθηκε.