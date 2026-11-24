Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους διανύουν ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης και η σύζυγός του, Πωλίνα Φιλίππου, καθώς έγιναν γονείς για τρίτη φορά. Το ζευγάρι υποδέχτηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά του.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης την Τρίτη 24/11, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αδελφός του αείμνηστου τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους τη χαρά του για τον ερχομό της κόρης του.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό μέσα στο μαιευτήριο, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τη μικρή του κόρη, γράφοντας στη λεζάντα: «Καλώς ήρθες πριγκίπισσά μας».

Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης και η Πωλίνα Φιλίππου έχουν ήδη αποκτήσει δύο παιδιά. Η κόρη τους, Αθηνά, γεννήθηκε το 2018 και πήρε το όνομά της από τη μητέρα των αδελφών Παντελίδη ενώ το 2020 ήρθε στη ζωή και ο γιος τους, Παντελής, με το όνομα να αποτελεί έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στον αείμνηστο τραγουδιστή.