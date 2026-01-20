Τρίγγου: «Ευχαριστώ την παλιά Έλλη αλλά δεν χρειάζεται να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Έλλη Τρίγγου που αναφέρθηκε στον παλιό της εαυτό και την δουλειά που κάνει μαζί του προκειμένου να εξελιχθεί.

Όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρατήρησε: «Μου θύμιζες ένα άλογο άσπρο, άγριο, που τρέχει και είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Τώρα νιώθω ότι το άλογο θέλει να έρθει κοντά κάπου, κάποιος να το χαϊδέψει και το αγκαλιάσει» εκείνη απάντησε:

«Κάθομαι πια και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα... Δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή για να προστατευτεί από κάτι. Όλα καλά, ο κόσμος είναι αυτός που είναι και θα συνεχίσει να είναι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην βοήθεια της ψυχοθεραπείας αναφέροντας: «Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει, βοηθάει η υποστήριξη των ανθρώπων σου, βοηθάει το να καταλαβαίνεις τι σου κάνει καλό. Είχα καταλάβει κάποια στιγμή ότι η δουλειά κάτι εξυπηρετεί. Κάτι μπορώ και κρύβω πολύ καλά δουλεύοντας. Οπότε κάποια στιγμή είπα «έλα, από τι πας να γλιτώσεις;» και εκεί έκατσα. Ησύχασα, ξεκουράστηκα, μετά είχα πάρα πολλές τύψεις οπότε τώρα τρέχω, αλλά έχω τη μνήμη του πώς είναι να είσαι καλά και ήρεμα και θα ξαναπάω εκεί. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία».