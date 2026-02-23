Τριγμοί στη Βρετανία: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην πρέσβη Πίτερ Μάντελσον για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου συνελήφθη στο σπίτι του ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε ότι «συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμπτεν και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση».

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον διαβόητο επιχειρηματία και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ον Τζέφρι Έπσταϊν.

Peter Mandelson has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the Metropolitan Police has said.



Peter Mandelson has previously denied any wrongdoing pic.twitter.com/yyjgwCBD2M — Sky News (@SkyNews) February 23, 2026

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία με την οποία είχε συλληφθεί και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου πριν από λίγες ημέρες. Άλλωστε το όνομα του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν από την πρώτη στιγμή.

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους επιφανείς πολιτικούς των Εργατικών στην Βρετανία. Υπήρξε πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρώην Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.