«Τριγμοί» στην Ιταλία: Σε ανάκριση ο Μπαστόνι για υπόθεση φερόμενης παιδικής πορνείας

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Ιταλία, καθώς ο αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών την προσεχή Παρασκευή, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης παιδικής πορνείας.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενο περιστατικό του Ιουνίου του 2020, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν στοιχεία που προέκυψαν από συνομιλίες οι οποίες κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Τα κορίτσια που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν ήδη καταθέσει.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το πρακτορείο Made στο Τσινισέλο Μπάλσαμο, το οποίο φέρεται να διοργάνωνε πάρτι για εύπορους πελάτες, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές των Serie A και Serie B. Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός εμπλοκής του Μπαστόνι παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν συνομιλίες που φέρεται να συνδέονται με συνάντηση του ποδοσφαιριστή με 17χρονη τότε κοπέλα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ανήλικη φέρεται να βρέθηκε στο σπίτι του παίκτη, ενώ οι αρχές διερευνούν αν υπήρξε οικονομικό αντάλλαγμα.

Από την πλευρά της, η νεαρή γυναίκα, καταθέτοντας ως μάρτυρας, επιβεβαίωσε ότι επισκέφθηκε την κατοικία του Μπαστόνι, αρνήθηκε όμως ότι υπήρξε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Παράλληλα, υπό έρευνα βρίσκονται οι Εμανουέλε Μπουτίνι και Ντέμπορα Ρόνκι, οι οποίοι θεωρούνται από τις αρχές βασικά πρόσωπα του φερόμενου κυκλώματος. Οι δύο αντιμετωπίζουν ήδη κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, συνέργεια και εκμετάλλευση πορνείας.

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle… pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

Ο Μπαστόνι αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Ο συνήγορός του δήλωσε πως ο ποδοσφαιριστής είναι «συγκλονισμένος» από την υπόθεση και υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν είχε ποτέ πληρώσει για σεξουαλικές υπηρεσίες, πόσο μάλλον από ανήλικο άτομο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, οι αρχές έχουν καλέσει για παροχή πληροφοριών ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές, τους Ντάνιελ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφέις, οι οποίοι προς το παρόν δεν είναι ύποπτοι, αλλά τα ονόματά τους εμφανίζονται σε συνομιλίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.