Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Άνοδος στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking - Ποια ταξίδια επιλέγουν

Με έντονη διάθεση για αποδράσεις φαίνεται πως υποδέχονται οι Έλληνες το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τα στοιχεία της Booking.com να καταγράφουν σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές αναζητήσεις τόσο για προορισμούς εντός Ελλάδας όσο και για ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από χρήστες στην Ελλάδα για το διάστημα 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή των ταξιδιών μικρής διάρκειας.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στον εσωτερικό τουρισμό

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άνοδος στον εσωτερικό τουρισμό, καθώς το ενδιαφέρον για ελληνικούς προορισμούς καταγράφει αύξηση 33%.

Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή των αναζητήσεων, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή κάμψη 5% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της, κατακτώντας την τέταρτη θέση με άνοδο 33%. Τη μεγαλύτερη «έκπληξη» καταγράφει το Ναύπλιο, το οποίο εισέρχεται δυναμικά στη λίστα των πιο δημοφιλών επιλογών, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 115% στις αναζητήσεις.

Η εκρηκτική άνοδος του ιστορικού προορισμού αποτυπώνει τη στροφή πολλών ταξιδιωτών προς κοντινές και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις, που συνδυάζουν χαμηλότερο κόστος και σύντομο χρόνο μετακίνησης. Στη δεκάδα των δημοφιλέστερων επιλογών βρίσκεται και η πόλη των Χανίων, με αύξηση 13%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Κρήτης ακόμη και για ολιγοήμερες εξορμήσεις.

Ρώμη και Παρίσι στις σταθερές αξίες - Άνοδος για Βουδαπέστη και Κωνσταντινούπολη

Στο εξωτερικό, οι Έλληνες εξακολουθούν να επιλέγουν κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τη Ρώμη και το Παρίσι να διατηρούν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, παρά τις οριακές μειώσεις στις αναζητήσεις.

Την ίδια ώρα, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς του φετινού τριημέρου, καταγράφοντας άνοδο 43%. Ανοδικά κινείται και η Κωνσταντινούπολη, η οποία ενισχύει τη θέση της στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, ενώ θετικό πρόσημο εμφανίζει και το Μιλάνο με αύξηση 7%.

Στον αντίποδα, η Βαρκελώνη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των δημοφιλέστερων επιλογών, καθώς οι αναζητήσεις μειώθηκαν κατά 35% σε σχέση με πέρυσι.

Οι νέες τάσεις στα ταξίδια

Τα στοιχεία της Booking.com σκιαγραφούν μια ταξιδιωτική αγορά με έντονη κινητικότητα, αλλά και αλλαγές στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Οι σύντομες αποδράσεις εντός Ελλάδας φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ενώ αυξάνεται παράλληλα το ενδιαφέρον για εναλλακτικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, πέρα από τις παραδοσιακές «πρωτεύουσες» του τουρισμού.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την ανάγκη για πιο ευέλικτα και οικονομικά ταξίδια, χωρίς όμως να περιορίζεται η διάθεση για εξερεύνηση και νέες εμπειρίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ