Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές και τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Από νωρίς το πρωί, αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%, αποτυπώνοντας το μεγάλο κύμα φυγής των εκδρομέων.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί το αδιαχώρητο, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό. Αναφέρεται μάλιστα πως τα πρωινά δρομολόγια κατέγραψαν εκρηκτική ζήτηση, ενώ αρκετά πλοία αναχώρησαν με πληρότητα 100%.

Στους πιο δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη, με τις κρατήσεις να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και για τα απογευματινά δρομολόγια, όπου η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας καταγράφουν άνοδο περίπου 25% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης προστέθηκαν περίπου 100 επιπλέον δρομολόγια, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει σήμερα τα 500.

Οι Θεσσαλονικείς επιλέγουν κυρίως προορισμούς όπως η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρρες και τα νησιά του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται και η κίνηση προς τη Χαλκιδική, η οποία αποτελεί σταθερά κορυφαία επιλογή για σύντομες αποδράσεις.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία, εφαρμόζοντας ενισχυμένα μέτρα σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων και να περιοριστούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 16:00 έως τις 22:00, με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς.