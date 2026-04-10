Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που εκδήλωσε μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων με μηνιγγίτιδα, καθώς οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του.

Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας του 19χρονου φοιτητή του ΑΠΘ εμφανίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για το Πάσχα.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο νεαρός αποσωληνώθηκε κι έχει επικοινωνία, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων. Ο κ. Γιαννάκος δίνει εύσημα στο προσωπικό του νοσοκομείου και σημειώνει ότι θα χρειαστεί και νευρολογική εκτίμηση, αλλά «φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι «κι όμως υπάρχει εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β το οποίο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν το έχει εντάξει κακώς στο Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν Εμβολιασμών».

Όπως αναφέρει, «λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Μαθητές, φοιτητές που συναθροίζονται είναι ανεμβολίαστοι και όταν συμβεί ένα κρούσμα δεκάδες συμμαθητές ή φοιτητές που ήρθαν σε επαφή μετά από σχετική ιχνηλάτηση λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη. Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ».

«Από το 2024 το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν μέσω συνταγογράφησης για βρέφη έως 18 μηνών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γιατί όχι; Με τι επιστημονικό κριτήριο έβαλαν τον κόφτη στους 18 μήνες;», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Στην Πάτρα που είχαμε ακρωτηριασμό κάτω άκρων φοιτήτριας και θάνατο φοιτητή από μηνιγγίτιδα έσπευσαν πολλοί γονείς να πληρώσουν από τη τσέπη τους τις δόσεις του εμβολίου, περί τα 300 ευρώ και εμβολίασαν τα παιδιά τους. Τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά τα κρούσματα στα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δημοσιονομικό κόστος και να σκεφτεί με γνώμονα τη δημόσια υγεία; Πρέπει να φθάσουμε σε έξαρση για να το αποφασίσει; Η αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο δεν φθάνει;», αναφέρει.

«Και ένα παιδί, μια ζωή να σωθεί από μηνιγγίτιδα, ένα παιδί να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό από μηνιγγίτιδα δεν φθάνει; Δεν είναι ανεκτίμητο; Αναμένουμε να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να χορηγείται δωρεάν το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου μέσω συνταγογράφησης σε όλο τον πληθυσμό, ειδικά στα παιδιά, τους νέους και να οργανωθεί και καμπάνια για την αναγκαιότητα εμβολιασμού», καταλήγει.