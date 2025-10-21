Τρίκαλα:«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω» -Τα πρώτα λόγια του 18χρονου που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο στη περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), με τις αρχές να προσπαθούν πλέον να φτάσουν στα αίτια που οδήγησαν τον 18χρονο στο αποτρόπαιο έγκλημα, καθώς ο ίδιος αρνείται πεισματικά να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το κίνητρο λέγοντας χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς πως «ότι έχω να πω θα τον πω στον ανακριτή και τον εισαγγελέα».



Το έγκλημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30, μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε η άτυχη γυναίκα. Όπως έγινε γνωστό ο νεαρός κάλεσε ο ίδιος το «100» και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι «είχε μόλις σκοτώσει τη μητέρα του». Όπως ανέφερε, βρισκόταν μαζί της στο σαλόνι, όταν ξαφνικά σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε μία πετσέτα και τη στραγγάλισε.

Eurokinissi

Άγνωστο το κίνητρο του 18χρονου μητροκτόνου - Τι ισχυρίστηκε

Αν και μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με πληροφορίες ο καθ' ομολογίαν μητροκτόνος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της και τις σχέσεις που είχε μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του.

Παράλληλα, όπως είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος δέχονταν bullying και οι συμμαθητές του τον άφηναν στο περιθώριο επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Ταυτόχρονα, φέρεται να είπε ότι σκέφτονταν εδώ και καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του καθώς δεν του συμπεριφερόταν καλά και ότι τον κακοποιούσε ψυχολογικά για πολλά χρόνια. Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις» φέρεται να είπε ο 18χρονος.

Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο 18χρονος όσο και η αδερφή του είχαν αποφασίσει μετά το διαζύγιο να μείνουν μαζί με τον πατέρα τους.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το στυγερό έγκλημα, με γνωστούς και γείτονες να αδυνατούν να εξηγήσουν πώς ένα παιδί «ήρεμο και ευγενικό», όπως το χαρακτηρίζουν, έφτασε στο σημείο να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα.

Ο 18χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο (22/10) ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την πράξη. Παράλληλα θα διενεργηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της άτυχης 54χρονης για διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα και αν πρόκειται όντως για ασφυκτικό θάνατο όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες.