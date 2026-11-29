Ασυνείδητοι δηλητηρίασαν τέσσερα σκυλιά στην Ανθούσα Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, με τον ιδιοκτήτη των άτυχων ζώων που ήταν φύλακες σε κτηνοτροφική μονάδα να βρίσκεται σε απόγνωση.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της ορεινής κοινότητας της Ανθούσας Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, Γιάννη Ντούσιο, ο οποίος διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή και είχε τέσσερα σκυλιά να προστατεύουν την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προηγούμενο διήμερο όμως διαπίστωσε ότι ασυνείδητοι έριξαν φόλες στον χώρο, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν και τα άτυχα ζώα.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, δήλωσε ότι βρίσκεται σε απόγνωση αφού έχασε τους πολύτιμους φυλακές που είχε.

«Στην περιοχή μας εμφανίζονται και λύκοι και αρκούδες», υπογράμμισε, εξηγώντας πως τα σκυλιά ήταν πολύτιμοι φυλακές για το κοπάδι του και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά ιδιαιτέρως τον χειμώνα.

«Η εκπαίδευση ενός σκύλου για τη φύλαξη του κοπαδιού ξεκινάει από μικρό κουτάβι και δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν κτηνοτρόφο να αντικαταστήσει άμεσα», όπως είπε ο κ. Ντούσιος, πολύτιμους συνεργάτες όπως τα σκυλιά φύλακες του κοπαδιού του.