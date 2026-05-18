Τρίκαλα: Ο πρώτος γάμος μέσα στις φυλακές - Η ιστορική τελετή στα 20 χρόνια λειτουργίας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Συμπληρώνοντας 20 χρόνια λειτουργίας, οι φυλακές Τρικάλων στη Μπαλκούρα ετοιμάζονται να καταγράψουν μια πρωτόγνωρη στιγμή, καθώς για πρώτη φορά θα τελεστεί γάμος εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoive, την Κυριακή 24 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, που βρίσκεται εντός των φυλακών.

Η νύφη θα φτάσει φορώντας νυφικό και θα παντρευτεί 45χρονο κρατούμενο.

Το μυστήριο θα τελέσει ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, ο οποίος, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Τρίκκης Χρυσοστόμου, έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την πνευματική καθοδήγηση των κρατουμένων, προσφέροντας σημαντικό έργο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.