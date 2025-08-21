Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον εγκατέλειψε

Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025 στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αναπηρικό αμαξίδιο στον κόμβο Ελευθερίας.

Το αμαξίδιο ανετράπη και ο άνθρωπος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το εξοργιστικό είναι ότι ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες και την έρευνα των ανδρών της Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.