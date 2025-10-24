Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος μητροκτόνος - Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητούν οι δικηγόροι του

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτική και εισαγγελέα μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 18χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε με πετσέτα τη μητέρα του στο σπίτι τους στην περιοχή του Φλαμουλίου στα Τρίκαλα την περασμένη Τρίτη (21/10) και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος το «100».

Μετά την απολογία, οι συνήγοροι του, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση» δήλωσαν στο trikalavoice.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι του απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονος

Ιδιαίτερα μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας στα Τρίκαλα η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του γιου, με τον 18χρονο να δηλώνει κυνικά ότι διέπραξε το φρικτό έγκλημα επειδή δεν άντεχε τη συμπεριφορά της μητέρας του.

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό της 54χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό.

Η αιμορραγία από σημεία του προσώπου του θύματος προκύπτει ότι ο δράστης κράτησε για αρκετά λεπτά σφιχτά την πετσέτα -που χρησιμοποίησε ως όπλο του φόνου- γύρω από το λαιμό της 54χρονης, με την γυναίκα να έχει έναν παρατεταμένο, βασανιστικό θάνατο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης μπορεί να κρατούσε την πετσέτα ακόμα και για 10 λεπτά γύρω από το λαιμό της μητέρας του.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Ήταν μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, όταν ένας 18χρονος στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα, τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε ότι είχε σκοτώσει την μητέρα του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή την άτυχη 54χρονη και συνέλαβαν αμέσως τον νεαρό, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση.

Στην πρώτη του κατάθεση στις Αρχές, ο 18χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι «η μάνα μου είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε αυτό». «Δεν μου έδινε σημασία. Δεν μου έδινε σημασία. Δεν με πρόσεχε. Με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στην αστυνομία.

Επιπλέον, γείτονες έκαναν γνωστό πως ο 18χρονος επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του, παρά το ότι έμενε μαζί με τον πατέρα του αφού το ζευγάρι είχε χωρίσει.

Ο νεαρός και η 54χρονη καυγάδιζαν συχνά καθώς ο πρώτος είχε πρόβλημα με τη συμπεριφορά της. Ωστόσο, δεν αναφέρεται να είχε αναφερθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.