Trionda: Η άκρως καινοτόμα μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρνει επανάσταση

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά και η μπάλα της φετινής διοργάνωσης είναι πραγματικά ιδιαίτερη.

Ο λόγος για την Trionda, μια μπάλα φτιαγμένη από την Adidas. Το όνομα της παραπέμπει στις τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) ενώ και τα χρώματα της είναι εμπνευσμένα από τις τρείς χώρες επίσης. Αυτό που κάνει την Trionda ιδιαίτερη είναι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες μπάλες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μπάλα του Μουντιάλ διαθέτει connected ball technology, με αισθητήρα κίνησης 500Hz που είναι χρήσιμος καθώς στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και βοηθά στο VAR να κάνει πιο γρήγορα και σωστά την δουλειά του σε αμφισβητούμενες φάσεις, σε επαφές με το χέρι ή σε περιπτώσεις οφσάιντ.

Επίσης οι βαθιές ραφές και οι ειδικές γραμμές βοηθάνε την μπάλα να «ίπταται» με μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ το γεγονός ότι δεν έχει πολλά η χοντρά υλικά ή υφάσματα πάνω της, δημιουργούν πιο ομοιόμορφη επιφάνεια με ακριβέστερη τροχιά, πιο προβλέψιμη και χωρίς περιττά φάλτσα.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θετικό που έχει είναι η προσαρμοστικότητά της σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεδομένου ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα θα φιλοξενηθεί σε 16 διαφορετικές πόλεις, το κλίμα σε κάθε μία από αυτή δεν θα είναι το ίδιο. Η Trionda προσαρμόζεται σαν χαμαιλέοντας, καθώς τα ανάγλυφα σύμβολα στην επιφάνεια βοηθάνε στο κράτημα όταν ο καιρός είναι βροχερός ή υπάρχει υγρασία, ενώ η θυροκολλημένη κατασκευή εμποδίζει το να «ποτισθεί» από το νερό, κάτι που σημαίνει ότι δεν βαραίνει.