Τριπλό ψηφιακό «δίχτυ» κατά του λαθρεμπορίου στήνει η ΑΑΔΕ - Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι

Στην ενίσχυση και αναβάθμιση του οπλοστασίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε πετρελαιοειδή, καπνικά και αλκοολούχα με την ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή δεξαμενών και έλεγχο της εμπορευματικής κίνησης σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα, τελωνεία και σταθμούς διοδίων, προχωρά η ΑΑΔΕ.



Ειδικότερα το επιχειρησιακό σχέδιο για το χτύπημα του λαθρεμπορίου προβλέπει τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

Ηλεκτρονική απογραφή δεξαμενών

1. Ηλεκτρονική απογραφή δεξαμενών υγρών καυσίμων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης για τον έλεγχο των στοιχείων και των δεδομένων τους με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και ενημερωμένου μητρώου δεξαμενών και σχετικών στοιχείων, που θα χρησιμεύσει για διαχειριστικούς, ελεγκτικούς σκοπούς από τις αρμόδιες αρχές.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης, όπως εργοταξιακά πρατήρια, πρατήρια εντός εμπορευματικών σταθμών, ΚΤΕΛ, κέντρων αποθήκευσης και διανομής, λιμένων και μαρινών, καθώς και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα φορτηγά και λοιπές ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Υπόχρεοι καταχώρισης είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης και ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών–εκροών, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με χρήση κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η καταχώριση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για το πρατήριο, τις άδειες λειτουργίας, τις δεξαμενές, τις αντλίες, τα ακροσωλήνια, την ογκομέτρηση και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Με την ολοκλήρωση της απογραφής εκδίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου για το πρατήριο και τον εξοπλισμό του, ενώ ενεργοποιείται η αποστολή δεδομένων εισροών–εκροών.

Ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και άλλες ελεγκτικές αρχές, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση στο Μητρώο. Η εφαρμογή τίθεται άμεσα σε λειτουργία και οι υπόχρεοι οφείλουν να ολοκληρώσουν την καταχώριση εντός τριών μηνών από την έναρξή της, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης

2. Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων διασυνδεδεμένο με ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό όπως σταθερά και κινητά συστήματα ακτινοσκόπησης (X-RAYS) Ήδη η φορολογική διοίκηση έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη συντήρηση των 12 συσκευών Χ-RAYS που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες A.L.P.R.

3. Κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (A.L.P.R.), μηχανήματα έκδοσης και ανάγνωσης καρτών εισόδου-εξόδου, αυτόματες μπάρες ελέγχου διέλευσης σημείων εισόδου- εξόδου σε τελωνεία και λιμάνια. Το νέο σύστημα διασφαλίζει τη διαλειτουργική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και έτσι θα υπάρχει πλήρης εικόνα από τις διελεύσεις μέσω των σταθμών διοδίων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και με τη λειτουργία του αναμένεται να αυξηθεί η δυνατότητα επιτήρησης των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση στις επικίνδυνες για την εκδήλωση παραβατικότητας ζώνες, όπως τα τελωνεία,