Νέα εφιαλτική νύχτα στη Δυτική Αττική με την φωτιά να κινείται ανεξέλεγκτα - Τα κρίσιμα μέτωπα

Ακόμα μία εφιαλτική νύχτα ζει η Δυτική Αττική με τη φωτιά που κατακαίει τα πάντα στο διάβα της. Στις 11 το βράδυ της Κυριακής ήχησε νέο μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, καθώς η φωτιά συνεχίζει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

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Παρά την αντιπυρική ζώνη που έχει δημιουργηθεί γύρω από το χωριό Άγιος Νεκτάριος, λίγο πριν τα Βίλια, από πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους, προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη φωτιά οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα.

Τα κύρια μέτωπα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι το Κανδήλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων.



Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά. Οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας.

Στο Κανδήλι Μεγάρων, η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων, έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων, χωρίς να μπορεί να το απειλήσει.



Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς παραμένουν και επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων (δασοκομάντος), εθελοντές, πάνω από 120 οχήματα καθώς και πλήθος υδροφόρων ΟΤΑ. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και του Στρατού.

Η μάχη των πυροσβεστών

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίς την Κυριακή δίνουν μεγάλη μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, με κύριο στόχο να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα Βίλια, τα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο όρος Πατέρας, όπου οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στη βουνοπλαγιά και έχουν φτάσει σε ύψος ακόμη και τα 20 μέτρα. Το μέτωπο κινείται από το Κρύο Πηγάδι προς τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος–Αγία Παρασκευή.

Μάλιστα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σχηματίζουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι, λίγο πριν τα Βίλια, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια που βρίσκονται, πλέον, σε μικρή απόσταση από τις φλόγες. Το μέτωπο είναι μεγάλο, με ψηλές φλόγες να ξεπηδούν από τα δέντρα, ενώ οι άνεμοι δεν έχουν ακόμα κοπάσει και όλα δείχνουν ότι η μάχη με τη φωτιά δεν θα τελειώσει σύντομα.

Αντιπυρικές ζώνες ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκτάριου με μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των εργολάβων Antinero υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας pic.twitter.com/WkjwI0SuCm — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από το μέτωπο, δύο σπίτια έχουν καεί στο όρος Πατέρας. Στην Ψάθα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, ωστόσο η περιοχή έχει σχεδόν ερημώσει λόγω των εκκενώσεων και του φόβου για νέες αναζωπυρώσεις. Και όλα αυτά την ώρα που δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας αξιωματικός της Πυροσβεστικής έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Σε επιφυλακή τα Βίλια – Αγωνία για τον Κιθαιρώνα

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι αρχές στα Βίλια, καθώς το μέτωπο παραμένει ενεργό σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Νεκτάριος και το Κρύο Πηγάδι.

Κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις έχουν οι δεξαμενές νερού που βρίσκονται στη διασταύρωση των δρόμων προς Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Άγιο Νεκτάριο και Κιθαιρώνα. Από εκεί ανεφοδιάζονται συνεχώς τα ελικόπτερα για στοχευμένες ρίψεις στα δύσβατα σημεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πιθανότητα επέκτασης της φωτιάς προς τον Κιθαιρώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής.

Μαζική επιχείρηση από αέρος και εδάφους

Στη μάχη συμμετέχει μεγάλος αριθμός εναέριων μέσων. Από το πρωί επιχειρούσαν 20 ελικόπτερα, ενώ μετά τις 13:00, όταν υποχώρησε προσωρινά η ένταση των ανέμων, προστέθηκαν οκτώ αεροσκάφη.

Οι ρίψεις των αεροσκαφών διακόπτονται κατά διαστήματα, όταν οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν τις πτήσεις επικίνδυνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βάρος της εναέριας επιχείρησης πέφτει κυρίως στα ελικόπτερα.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε πολλά διαφορετικά σημεία, επιχειρώντας να προστατεύσουν οικισμούς, υποδομές και δασικές εκτάσεις από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Φωτ.: Eurokinissi

Κρίσιμη μάχη στη Βένιζα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Βένιζας, κοντά στο Πόρτο Γερμενό. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, η δύσβατη μορφολογία του εδάφους και οι θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο η φωτιά να περάσει τη χαράδρα και να κινηθεί προς τα Βίλια. Οι αλλαγές στη διεύθυνση των ανέμων περιορίζουν προσωρινά την εξάπλωση σε ορισμένα σημεία, χωρίς όμως να εξαλείφουν τον κίνδυνο.

Στην περιοχή μεταξύ Βένιζας και Λιακωτού, το μέτωπο καίει ελαιόδεντρα, ξερά χόρτα και πυκνές πευκόφυτες εκτάσεις. Ο πυκνός καπνός και οι ισχυρές ριπές αναγκάζουν τα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις από μεγαλύτερο ύψος, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Αγώνας για να μη φτάσει η φωτιά σε Μέγαρα και Μάνδρα

Το μεγάλο μέτωπο κινείται κοντά στη Μονή Παναχράντου και, εξαιτίας των ανέμων, έχει κατεύθυνση προς τα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη.

Κατά μήκος της οδού Μεγάρων–Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε η πυρκαγιά να μην περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Παράλληλα, εθελοντές και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων απομακρύνουν δέντρα και χαμηλή βλάστηση και πραγματοποιούν επιχωματώσεις σε σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Νωρίτερα, εθελοντές επιχείρησαν να δημιουργήσουν ζώνες πυροπροστασίας με αλυσοπρίονα, όμως η ένταση της πυρκαγιάς κατέστησε αδύνατη την προσπάθεια και χρειάστηκε η συνδρομή βαρέων μηχανημάτων.

Φωτ.: Eurokinissi

Πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι αναμενόταν να παραμείνουν ενισχυμένοι κατά τις μεσημβρινές ώρες, με μέση ένταση 5 έως 6 μποφόρ και ριπές που μπορούσαν να φτάσουν τα 60 έως 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες, με τις μέσες εντάσεις να υποχωρούν στα 4 με 5 μποφόρ.

Ωστόσο, από το πρωί της Δευτέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Παράλληλα, οι ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα μειώσουν ακόμη περισσότερο την υγρασία της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να συγκρατήσουν το μέτωπο πριν από τη νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.