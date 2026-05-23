Τριτοκοσμικές εικόνες στο Περιστέρι: Βίντεο από την τρώγλη όπου ζούσαν τα έξι αδέλφια

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το διαμέρισμα των 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι όπου μια οικογένεια με έξι παιδιά ζούσε σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία υγιεινή.



Το βίντεο ντοκουμέντο με το δώμα στο Περιστέρι όπου τα τρία αγοράκια και τα ισάριθμα κοριτσάκια ζούσαν σε επικίνδυνες συνθήκες, έφερε στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και αποτυπώνει τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί τη στιγμή που που μπήκαν στον χώρο μετά από καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν τα παιδιά.



Όπως φαίνεται στο βίντεο υπάρχουν σπασμένα πλακάκια στο μπάνιο, ακαθαρσίες, φαγητά πεταμένα και κούτες στο δώμα όπου ζούσαν τα έξι αδερφάκια με τους γονείς τους με τη μητέρα μάλιστα να περιμένει το 7ο παιδί της οικογένειας.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών για τα παιδάκια, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο Παίδων.



Η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών σε ένα δώμα που βρισκόταν δίπλα από τους θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα στην ταράτσα του κτιρίου.



Μία ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές ήταν αυτή που κινητοποίησε αστυνομικούς για να ανακαλύψουν τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι τα έξι ανήλικα αδέρφια και όπως φάνηκε, δεν ήταν η μοναδική που είχε γίνει.



«Το περιστατικό είναι γνωστό στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, αλλά με εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς είναι εκείνοι που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, έχει ξεφύγει από την κοινωνική υπηρεσία», δηλώνει στο newsit.gr η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, ΚΕΠ και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα.



«Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει σε κάθε περίπτωση αυτό που έπρεπε, παρουσία εισαγγελέων και αστυνομίας. Δεν είναι η πρώτη φορά εχθές που έγινε καταγγελία, έχει ξαναγίνει ανώνυμη καταγγελία», αναφέρει.



Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.



Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών.



Οι γονείς καταδικάστηκαν σε 16 μήνες φυλάκιση, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος.