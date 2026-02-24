Auto & Moto Μοτοσικλέτα Triumph Motorcycles

Triumph 2026: Mε 29 νέα μοντέλα στην Ελλάδα

Η Triumph αλλάζει τα δεδομένα για το 2026. Με τις ανανεωμένες Tiger, Trident, τις νέες 400άρες και τις Modern Classics.

Featured image
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Με μια γκάμα που μοιάζει πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, η βρετανική εταιρεία «ανοίγει γκάζι» στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας συνολικά 29 νέα μοντέλα που καλύπτουν κάθε αναβάτη—από τον λάτρη της περιπέτειας μέχρι τον οπαδό του κλασικού στυλ.

Η Επανάσταση των 660 και 800 κ.εκ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανανεωμένες σειρές των 660 κ.εκ. Η νέα Trident 660 (8.890 €) και η Tiger Sport 660 (9.690 €) έρχονται με αναβαθμισμένες επιδόσεις (+15 ίππους), προσφέροντας κορυφαίο value-for-money. Παράλληλα, η άφιξη της Tiger Sport 800 (11.990 €) γεφυρώνει το χάσμα, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία για όσους αναζητούν τουριστικές δυνατότητες χωρίς συμβιβασμούς.

tiger-sport-660-my26-1.jpg

Modern Classics και Νέες Αφίξεις

Για τους λάτρεις του ρετρό, η Triumph «φρεσκάρει» τα ονόματά της. Η Speed Twin 900 (πρώην Street Twin) και η Scrambler 900 παραμένουν οι πυλώνες της κατηγορίας, ενώ η σειρά των 400 κ.εκ. ενισχύεται με τα νέα Tracker 400 και Thruxton 400, καθιστώντας το βρετανικό design πιο προσιτό από ποτέ. Μάλιστα, η Speed 400 συνοδεύεται από ειδικό όφελος 300€, ρίχνοντας την τιμή της σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα.

tiger-900-rally-pro-my24-20633-jp.jpg?v=0

Περιπέτεια και Off-Road

Η οικογένεια Tiger 900 και 1200 συνεχίζει να κυριαρχεί στα Adventure, ενώ η μεγάλη είδηση είναι η δυναμική είσοδος στα Enduro και Motocross με τα μοντέλα TF 250 και TF 450 (από 10.990€), δείχνοντας ότι η Triumph δεν φοβάται να «λερώσει» τους τροχούς της. Με τις τιμές των μοντέλων του 2025 να παρουσιάζουν ελκυστικές μειώσεις και τα νέα MY26 να φέρνουν τεχνολογική υπεροχή, η Triumph θέτει τον πήχη ψηλά για τη νέα χρονιά.

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Auto & Moto Μοτοσικλέτα Triumph Motorcycles

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader