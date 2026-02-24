Triumph 2026: Mε 29 νέα μοντέλα στην Ελλάδα

Με μια γκάμα που μοιάζει πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, η βρετανική εταιρεία «ανοίγει γκάζι» στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας συνολικά 29 νέα μοντέλα που καλύπτουν κάθε αναβάτη—από τον λάτρη της περιπέτειας μέχρι τον οπαδό του κλασικού στυλ.

Η Επανάσταση των 660 και 800 κ.εκ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανανεωμένες σειρές των 660 κ.εκ. Η νέα Trident 660 (8.890 €) και η Tiger Sport 660 (9.690 €) έρχονται με αναβαθμισμένες επιδόσεις (+15 ίππους), προσφέροντας κορυφαίο value-for-money. Παράλληλα, η άφιξη της Tiger Sport 800 (11.990 €) γεφυρώνει το χάσμα, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία για όσους αναζητούν τουριστικές δυνατότητες χωρίς συμβιβασμούς.

Modern Classics και Νέες Αφίξεις

Για τους λάτρεις του ρετρό, η Triumph «φρεσκάρει» τα ονόματά της. Η Speed Twin 900 (πρώην Street Twin) και η Scrambler 900 παραμένουν οι πυλώνες της κατηγορίας, ενώ η σειρά των 400 κ.εκ. ενισχύεται με τα νέα Tracker 400 και Thruxton 400, καθιστώντας το βρετανικό design πιο προσιτό από ποτέ. Μάλιστα, η Speed 400 συνοδεύεται από ειδικό όφελος 300€, ρίχνοντας την τιμή της σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα.

Περιπέτεια και Off-Road

Η οικογένεια Tiger 900 και 1200 συνεχίζει να κυριαρχεί στα Adventure, ενώ η μεγάλη είδηση είναι η δυναμική είσοδος στα Enduro και Motocross με τα μοντέλα TF 250 και TF 450 (από 10.990€), δείχνοντας ότι η Triumph δεν φοβάται να «λερώσει» τους τροχούς της. Με τις τιμές των μοντέλων του 2025 να παρουσιάζουν ελκυστικές μειώσεις και τα νέα MY26 να φέρνουν τεχνολογική υπεροχή, η Triumph θέτει τον πήχη ψηλά για τη νέα χρονιά.