«Τρίζει» η καρέκλα του Ινφαντίνο - Σε δύσκολη θέση ο πρόεδρος της FIFA

Η συζήτηση γύρω από την απόφαση της FIFA να αναστείλει την αυτόματη τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά αποκτά πλέον και πολιτικές προεκτάσεις.

Μετά τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο στη φάση των «16» του Μουντιάλ, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, ενώ νέα παράπονα για τη διαιτησία προέκυψαν από την Αίγυπτο, η οποία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις του διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ στην αναμέτρηση με την Αργεντινή.

Το θέμα, ωστόσο, ξεπερνά πλέον τα αγωνιστικά όρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ευρωβουλευτών κάλεσε τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη FIFA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε ενεργό ρόλο στην απόφαση αναστολής της ποινής του Μπάλογκαν και κατά πόσο υπήρξε επιρροή από την αμερικανική κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της ισπανικής Mundo Deportivo υποστηρίζει πως η υπόθεση ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις ισορροπίες ενόψει των επόμενων εκλογών της FIFA, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον του Ινφαντίνο στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Οι εκλογές της FIFA έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, στο πλαίσιο του 77ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, με τον Ινφαντίνο να έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα θητεία, έπειτα από 11 χρόνια στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο εμπλοκής του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, στη διεκδίκηση της προεδρίας της FIFA. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, τα σενάρια ενισχύονται, καθώς οι σχέσεις των δύο ανδρών χαρακτηρίζονται εδώ και καιρό ιδιαίτερα τεταμένες.