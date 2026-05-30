Τροχαία δυστυχήματα Μάρτιος 2026: Mείωση των νεκρών και το παράδοξο των δρόμων

Κάθε φορά που η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα, η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με έναν καθρέφτη. Πίσω από τις ξερές στήλες των αριθμών δεν κρύβονται απλώς ποσοστά, αλλά ανθρώπινες ιστορίες και μια καθημερινή μάχη επιβίωσης στους ελληνικούς δρόμους.

Η πρόσφατη έκθεση για τον Μάρτιο του 2026 φέρνει στο φως μια εικόνα γεμάτη αντιφάσεις: Μια εντυπωσιακή, σχεδόν απρόσμενη, μείωση των νεκρών, η οποία όμως συνοδεύεται από μια ανησυχητική, αιματηρή έξαρση στην επαρχία.

Το παράδοξο του Μαρτίου: Λιγότερα θύματα, ίδια ατυχήματα

Ας κοιτάξουμε την αλήθεια των αριθμών. Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 810 τροχαία ατυχήματα σε όλη την επικράτεια, μόλις ένα λιγότερο σε σχέση με πέρυσι (811 ατυχήματα). Στο άκουσμα αυτής της είδησης, θα πίστευε κανείς ότι η κατάσταση παρέμεινε οριακά στάσιμη. Κι όμως, η μεγάλη έκπληξη κρύβεται στη βαρύτητα αυτών των περιστατικών.

Οι νεκροί στην άσφαλτο μειώθηκαν δραματικά κατά 39,1%, πέφτοντας στους 28 από τους 46 του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, όμως, οι βαριά τραυματίες παρέμειναν ακριβώς οι ίδιοι (32 άτομα), ενώ οι ελαφρά τραυματίες σημείωσαν μικρή πτώση 4% (921 έναντι 959). Πώς δικαιολογείται αυτή η εντυπωσιακή απόκλιση; Γιατί, ενώ γίνονται ατυχήματα με την ίδια ακριβώς συχνότητα, θρηνούμε λιγότερα θύματα; Η απάντηση κρύβεται εν μέρει στην αυξανόμενη ανανέωση του στόλου των οχημάτων με καινούργια αυτοκίνητα που έχουν σύγχρονα συστήματα ασφάλειας. Ωστόσο, η σταθερότητα στον αριθμό των βαριά τραυματιών –που συνήθως αφορά κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή ακρωτηριασμούς δικυκλιστών και πεζών– αποδεικνύει ότι οι πιο ευάλωτοι χρήστες των δρόμων παραμένουν απροστάτευτοι.

Το σοκαριστικό εύρημα της Πελοποννήσου και η έξαρση στα νησιά του Ιονίου

Η Αττική παραμένει το κέντρο της οδηγικής επικινδυνότητας, συγκεντρώνοντας το 53,5% του συνόλου των ατυχημάτων της χώρας (433 από τα 810). Εκεί, οι νεκροί μειώθηκαν κατά το εντυπωσιακό 78,9% (μόλις 4 νεκροί έναντι 19 πέρυσι), επιβεβαιώνοντας ότι οι αστικές συγκρούσεις λόγω του σχεδόν μόνιμου μποτιλιαρίσματος γίνονται με χαμηλές ταχύτητες και σπάνια αποβαίνουν μοιραίες. Το πραγματικό σοκ, όμως, έρχεται από την Πελοπόννησο. Η περιφέρεια κατέγραψε μόλις 17 ατυχήματα (μείωση 41,4%), αλλά θρήνησε 4 νεκρούς! Το παράδοξο είναι εφιαλτικό: Η Πελοπόννησος είχε τους ίδιους ακριβώς νεκρούς με την Αττική, παρόλο που η Αττική είχε 25 φορές περισσότερα ατυχήματα!

Αυτό σημαίνει ότι στο επαρχιακό δίκτυο της Πελοποννήσου, σχεδόν 1 στα 4 συμβάντα είναι θανατηφόρο, γεγονός που δικαιολογείται από τις υψηλές ταχύτητες και τους κακούς δρόμους. Την ίδια ώρα, τα νησιά του Ιονίου εκπέμπουν σήμα κινδύνου με αύξηση ατυχημάτων κατά 45,5%, με την Κέρκυρα να «οδηγεί την κούρσα», αφού τα τροχαία εκεί τετραπλασιάστηκαν (12 από 3). Αντίστοιχα, η Ήπειρος είδε τα ατυχήματά της να αυξάνονται κατά 66,7% (10 από 6) και τους νεκρούς της να πηγαίνουν από το μηδέν στους 3.

Η μεγάλη εικόνα του τριμήνου

Κοιτάζοντας σωρευτικά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Ιανουάριος - Μάρτιος), η θετική εικόνα του Μαρτίου μετριάζεται. Τα συνολικά ατυχήματα στο τρίμηνο παρουσιάζουν αύξηση 1,5% (2.165 έναντι 2.133). Αυτό αποκαλύπτει ότι η εντυπωσιακή πτώση των θανάτων τον Μάρτιο ίσως είναι μια προσωρινή στατιστική ανάσα και όχι μια μόνιμη βελτίωση της οδηγικής μας παιδείας.

Το πρώτο συμπέρασμα δείχνει πώς: Η Ελλάδα αρχίζει να προστατεύει τους οδηγούς της μέσα στις πόλεις χάρη στα καλύτερα αυτοκίνητα. Ωστόσο, η επαρχία παραμένει μια αχαρτογράφητη «παγίδα». Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των τροχαίων αρνείται να πέσει, αποδεικνύει ότι η απόσπαση προσοχής και η παραβίαση του ΚΟΚ παραμένουν βαθιά ριζωμένες. Η άσφαλτος δεν συγχωρεί, και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μας θυμίζουν ότι η οδική ασφάλεια κρίνεται στις λεπτομέρειες.