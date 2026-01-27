Τροχαία σε Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι - «Στο κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό

Σαν να μην έφτανε το καθημερινό... μαρτύριο των οδηγών στον Κηφισό, λόγω της κίνησης, ήρθαν και δύο τροχαία ατυχήματα το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026, για να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων, δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Κρεσταίνης, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.



Αντίστοιχα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων, δυσχέρεια παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Σιμωνίδη, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Περιστερίου.

Από τα δύο τροχαία δεν υπάρχουν τραυματίες.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Από τις πρώτες πρωινές ώρες εξάλλου, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες και τους οδηγούς να δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής τους.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα, από την παραλιακή έως την Αθηνών και από το ύψος της Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Τα έργα που ξεκίνησαν χθες στην περιοχή έχουν περιορίσει κάποιες λωρίδες του κεντρικού δρόμου, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Δυσκολίες παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (από Πηγαδάκια έως Αλίμου, ρεύμα προς Πειραιά).

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στην Περιφερειακή Υμηττού και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.