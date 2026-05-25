Τροχαίο-καρμπόν στη Ζαχάρω: ΙΧ «καρφώθηκε» σε νταλίκα λίγο μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση 29χρονου

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στη Ζαχάρω, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί η θανατηφόρα σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε έναν 29χρονο από τη Μεσσηνία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 6 το πρωί, στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη και έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας, η οποία βρισκόταν εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις δημοσίευμα του patrinews.com, η πρόσκρουση σημειώθηκε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς τραυματισμούς.

Το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον 29χρονο Δημήτρη

Παράλληλα, στο κέντρο της περιοχής τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Μαΐου, ο 29χρονος Δημήτρης άφησε την τελευταία του πνοή όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, γράφει η ιστοσελίδα ilialive, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.com, o άτυχος Δημήτρης, με καταγωγή από το Αρτίκι Μεσσηνίας, υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης. Όπως συνήθιζε, είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η επίσκεψη θα ήταν η τελευταία.