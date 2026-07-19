Η στιγμή που ντεραπάρει το ασθενοφόρο - Μόλις είχε σχολάσει η νοσηλεύτρια που οδηγούσε το ΙΧ

Η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια πέφτει πάνω στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Χανιά, το πρωί της Κυριακής (19/7).

Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, καταγράφεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια που είχε σχολάσει από νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο Χανίων να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που μετέφερε 53χρονο που είχε υποστεί έμφραγμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το ασθενοφόρο ντεραπάρισε.

Μόλις είχε σχολάσει από τη βάρδια η νοσηλεύτρια που οδηγούσε το ΙΧ

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως μόλις είχε σχολάσει από τη βάρδια της η νοσηλεύτρια που ήταν η οδηγός του ΙΧ, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο τροχαίο που σημειώθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Χανιά.

Η γυναίκα εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews, το πρωί ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, σε δηλώσεις του για το συμβάν, αναφέρθηκε στην γυναίκα που τραυματίστηκε λέγοντας πως είναι εργαζόμενη του Νοσοκομείου ενώ μίλησε και για την κατάσταση υγείας των τραυματισμένων διασωστών: «Είναι ένα από τα καλύτερα στελέχη του Νοσοκομείου μας, νοσηλεύτρια του ΤΕΠ, η οποία είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε στην οικία της. Το ασθενοφόρο ερχόταν από την περιοχή Μουρνιές και η νοσηλεύτριά μας κατέβαινε και δυστυχώς η κακιά στιγμή… συνέβη το σοβαρό ατύχημα.

Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί του και του έκανε ΚΑΡΠΑ. Τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος στην καμπίνα και έχει σπασμένα πλευρά και πνευμονοθώρακα. Αντιμετωπίστηκε από τον θωρακοχειρουργό μας, υποβάλλοντάς τον σε αξονικές, απεικονιστικές και άλλες εραστηριακές εξετάσεις. Ο άλλος ο διασώστης, ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχει απλές εκδορές και είναι σε κατάσταση σοκ. Η νοσηλεύτριά μας είναι με κολλάρο, θα ελεγχθεί με απεικονιστικές εξετάσεις εάν έχει κάποιο πρόβλημα στον αυχένα αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή».

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Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δυο διασώστες, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας κατάγματα στον θώρακα ενώ ο νεκρός είναι ο ασθενής που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή, χωρίς τις αισθήσεις του.

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«SOS» από το Σωματείο Εργαζομένων

Στο μεταξύ, ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων, στην οποία τονίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα στα επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται ταχύτατη εξυπηρέτηση.

Ανακοίνωση για το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρωμα αυτού το πρωί της Κυριακής στα Χανιά εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων.

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

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Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας».