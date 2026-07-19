Τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά: Ο ασθενής είχε πεθάνει πριν τη σύγκρουση - Σε σοκ ο ένας διασώστης

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, με ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο είχε ήδη καταλήξει πριν από τη σύγκρουση, καθώς υπέστη ανακοπή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Photo Credits: @Νέα Τηλεόραση

Τραυματίες οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και η οδηγός του ΙΧ, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια.

Ανατράπηκε το ασθενοφόρο - Έρευνα για τα αίτια

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.