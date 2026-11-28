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Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του 1ου ΕΠΑΛ, λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilialive.gr, το τρομακτικό τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός του ΙΧ που είχε κατεύθυνση προς τον Πύργο, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε φορτηγό το οποίο προπορευόταν.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας Πύργου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άντρες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ηλικίας περίπου 60-65 ετών απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.