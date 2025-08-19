Ελλάδα Χαλκιδική Local News Τροχαίο

Τροχαίο με μετωπική στη Χαλκιδική: ΙΧ χτύπησε με φορτηγάκι - Πού έγινε

Επιχείρηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο ατύχημα με μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της Αρναίας στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ φορτηγό.

Διαβάστε περισσότερα για το τροχαίο στη Χαλκιδική

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Χαλκιδική Local News Τροχαίο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader