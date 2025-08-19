Τροχαίο με μετωπική στη Χαλκιδική: ΙΧ χτύπησε με φορτηγάκι - Πού έγινε

Τροχαίο ατύχημα με μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της Αρναίας στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ φορτηγό.

Διαβάστε περισσότερα για το τροχαίο στη Χαλκιδική



