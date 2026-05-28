Τροχαίο με μοτοσυκλέτα της ΔΙΑΣ που συνόδευε ασθενοφόρο - Ελαφρά τραυματίες δύο αστυνομικοί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της συμβολής με την περιφερειακή Αιγάλεω, όταν μοτοσυκλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ που συνόδευε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα ακούμπησε τη μοτοσυκλέτα της ΔΙΑΣ, χωρίς πρόθεση να την εμβολίσει, με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί να βρεθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν ελαφρά.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι μοτοσυκλέτες των αστυνομικών φέρεται να κύλησαν και να χτύπησαν πάνω σε διερχόμενο φορτηγό, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αντιλήφθηκε την εξέλιξη του ατυχήματος.

Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.