Τροχαίο σοκ στην Ηλιούπολη: Φορτηγό έπεσε σε κολώνα, πλάκωσε αυτοκίνητα κι έσπασε εισόδους

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου.



Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, όλα ξεκίνησαν από ένα φορτηγό, γερανοφόρο, που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 70 με 80 ετών. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο- άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν. Ένα από τα οχήματα μάλιστα κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, ενώ καλώδια κρέμονταν από τα μπαλκόνια.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Έρευνα για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.