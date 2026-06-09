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Ελλάδα Τροχαίο Ηλιούπολη

Τροχαίο σοκ στην Ηλιούπολη: Φορτηγό έπεσε σε κολώνα, πλάκωσε αυτοκίνητα κι έσπασε εισόδους

Το βαρύ όχημα βγήκε εκτός ελέγχου και προκάλεσε χάος στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, όλα ξεκίνησαν από ένα φορτηγό, γερανοφόρο, που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 70 με 80 ετών. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο- άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν. Ένα από τα οχήματα μάλιστα κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, ενώ καλώδια κρέμονταν από τα μπαλκόνια.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Έρευνα για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

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