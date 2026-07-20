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Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο στη Μολδαβία - Σήμερα η αφύπνιση της 7χρονης

Η θεία της 7χρονης, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη Μολδαβία, θα τη συναντήσει για πρώτη φορά στη ΜΕΘ - Προχωρούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών.

φωτό: Thesspost.gr
φωτό: Thesspost.gr
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη Πατρίτσια, πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα τη διαδικασία αφύπνισής της, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την πορεία της υγείας της.

Η μικρή είναι η μοναδική επιζήσασα της οικογένειάς της, καθώς στο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας της, η 28χρονη μητέρα της και η μόλις έξι μηνών αδελφή της.

Η θεία της 7χρονης έφτασε το πρωί του Σαββάτου αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, ταξιδεύοντας από τη Μολδαβία για να βρεθεί στο πλευρό της ανιψιάς της. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφύπνισης θα είναι ο πρώτος συγγενής που θα τη συναντήσει.

Οι καταγγελίες για πλαστό έρανο

Μέσα στο κλίμα συγκίνησης, ωστόσο, προέκυψαν και καταγγελίες που προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το δυστύχημα άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού των θυμάτων στη Μολδαβία.

Η υπόθεση φαίνεται να έχει προκαλέσει αναστάτωση στη χώρα, καθώς υπάρχουν αναφορές για καταγγελίες περί πλαστού εράνου. Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των θυμάτων

Παράλληλα, ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη Γιώργος Παλάζης και ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας στην Αθήνα επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών των τριών θυμάτων.

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