Τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό - Πληροφορίες πως κατέληξε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (12/1) στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον άνδρα ηλικίας περίπου 60 με 65 ετών να μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.