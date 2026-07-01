Τροχαίο στη Ρόδο: Στις 3 Ιουλίου η δίκη για την απόπειρα εξαφάνισης του «εγκεφάλου» της μοιραίας BMW

Στις 3 Ιουλίου αναμένεται να εκδικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η υπόθεση της φερόμενης απόπειρας καταστροφής του ηλεκτρονικού καταγραφέα (EDR) της BMW που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσιάζει η dimokratiki, ο 44χρονος οδηγός φέρεται, λίγες ώρες μετά την απολογία του, να επιχείρησε να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία από το όχημα. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι επικοινώνησε επανειλημμένα με υπάλληλο της εταιρείας οδικής βοήθειας, όπου φυλασσόταν η BMW κατόπιν εντολής της Τροχαίας, δίνοντάς του οδηγίες –ακόμη και με φωτογραφικό υλικό– για την αφαίρεση του ηλεκτρονικού καταγραφέα συμβάντων, ο οποίος περιέχει πολύτιμα δεδομένα για την ταχύτητα και τη λειτουργία του οχήματος πριν από τη σύγκρουση.



Η απόπειρα, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο εργαζόμενος αρνήθηκε να εκτελέσει τις οδηγίες, ενημέρωσε άμεσα την επιχείρηση και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Τροχαία. Ακολούθησε, μάλιστα, νέα προσπάθεια προσέγγισης δεύτερου εργαζομένου μέσω τρίτου προσώπου, χωρίς αποτέλεσμα.



Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι επιδίωκε την καταστροφή του καταγραφέα. Υποστηρίζει ότι είχε λάβει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή της κατασκευάστριας εταιρείας για κίνδυνο ανάφλεξης του οχήματος και πως ζήτησε μόνο να μετακινηθεί ο εξοπλισμός σε ασφαλές σημείο, ώστε να προστατευθούν τα δεδομένα. Παράλληλα, η υπεράσπιση προβάλλει ότι κατά τον επίμαχο χρόνο δεν είχε εκδοθεί ακόμη επίσημη εντολή κατάσχεσης του οχήματος, γεγονός που, κατά την άποψή της, επηρεάζει τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης.