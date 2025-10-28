Breaking news icon BREAKING
Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων–Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας

Ελλάδα Τραυματισμός Τροχαίο

Με δυσκολία η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω τροχαίου

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν 2 μηχανές συγκρούστηκαν με 2 άτομα να τραυματίζονται ευτυχώς ελαφρά,

Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (28/10) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στο ύψος της Σαρωνίδας με αποτέλεσμα δυο άτομα να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το συμβάν έλαβε χώρα στο 44ο χιλιόμετρο της λεωφόρου στο ρεύμα προς Αθήνα, με τη σύγκρουση να σημειώνεται ανάμεσα σε δυο μηχανές. 

Αποτέλεσμα τις σύγκρουσης είναι η δυσχέρεια που παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, με τους οδηγούς που περνούν από εκεί να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Google Maps
Google Maps

