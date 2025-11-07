Τροχαίο στη Σούδα: Αυτοκίνητο ήρθε... τούμπα μετά από πρόσκρουση σε δέντρο - Τραυματίας η οδηγός

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στην Λεωφόρο Καραμανλή στη Σούδα στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του flashnews.gr, μια νεαρή γυναίκα, ενώ οδηγούσε ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέκρουσε στην βάση ενός μεγάλου ευκαλύπτου οι ρίζες του οποίου εξέχουν στο οδόστρωμα.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να ανατραπεί το όχημα εκτινασσόμενο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Με την βοήθεια διερχόμενων η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο με ελαφρά τραύματα αλλά με εμφανή το σοκ που υπέστη.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και για την διακομιδή στο Νοσοκομείο για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.

Επίσης μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων για να καταγράψουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο που ευτυχώς δεν είχε χειρότερες επιπτώσεις καθώς το αυτοκίνητο που ανετράπη δεν προσέκρουσε σε άλλο διερχόμενο όχημα.

flashnews.gr

flashnews.gr