Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στον Περιφερειακό Υμηττού, στο ύψος του σταθμού διοδίων Κατεχάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω στα διαχωριστικά των διοδίων, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένας άνδρας 71 ετών (σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες), ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το ΙΧ που είχε παραμορφωθεί στο μπροστινό του μέρος.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, με χρήση διασωστικής σειράς, από EIX όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον Περιφερειακό Υμηττού. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 21, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχηματα από τον 4ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι πυροσβέστες,με χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 71χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διεξάγονταν με δυσχέρεια. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και οχήματα οδικής ασφάλειας της Αττικής Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.