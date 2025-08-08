Τροχαίο στην Εγνατία: Απεγκλωβίστηκαν από όχημα ένας άνδρας και μια γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 8 Αυγούστου, στη Εγνατία Οδό, με τη Πυροσβεστική να σπεύδει για τον απεγκλωβισμό ατόμων.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στον δήμο Δωδώνης.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, τους οποίους απεγκλώβισε η Πυροσβεστική από όχημα. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.