«Κάηκαν ζωντανοί»: Οι δραματικοί διάλογοι των εγκλωβισμένων από το τροχαίο στην Εγνατία

Ανατριχίλα προκαλούν οι δραματικές αποκαλύψεις από τις στιγμές τρόμου για τους επιζώντες έπειται από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη όταν φορτηγό έπεσε σε δύο ΙΧ με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τα όσα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας για τις λεπτομέρειες από την δραματική διάσωση των εγκλωβισμένων τραυματιών σοκάρουν.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. «Βγάλτε μας, βγάλτε μας». Φώναζαν «βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας». Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει».

Εξηγώντας τι συνέβη, είπε, επίσης, ότι «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή».

Η χαρά του γάμου έγινε εφιάλτης

Θύματα του τραγικού τροχαίου είναι ο 59χρονος Βίκτωρ, η 57χρονη σύζυγός του, Μαριάνκα, και ο 61χρονος φίλος τους που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η Μαριάνκα καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου δίπλα στην 49χρονη σύζυγο του 61χρονου, η οποία ήταν και η μοναδική που επέζησε αφού κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο ΙΧ.

Οι τέσσερις τους επέστρεφαν από γάμο στην Ξάνθη ενώ στο δεύτερο ΙΧ στο οποίο έπεσε πάνω το φορτηγό ήταν η κόρη του Βίκτωρα και της Μαριάνκα, ο γαμπρός τους και τα δύο εγγονάκια τους ηλικίας 4 και 6 ετών.

Όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο ΙΧ με οδηγό τον 59χρονο, στη συνέχεια τράκαραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η έγκυος κόρη του με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

Τα δύο ΙΧ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Ξάνθη, σε ουρά 600 μέτρων στα διόδια, όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο πρώτο. Στο σημείο ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν ο 59χρονος οδηγός, η σύζυγος και ο φίλος του.

«Προσοχή στους δρόμους»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα τροχαία στους αυτοκινητοδρόμους.

«Το 90% των τροχαίων που σημειώνονται οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο παράγοντα και γι΄αυτό χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς», τόνισε αρχικά και απαντώντας σε καταγγελίες που ακούστηκαν για ελλιπή σήμανση, είπε ότι «αυτό δεν ισχύει η σήμανση είναι επαρκέστατη».

«Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και για ακόμη ένα λόγο. Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με ότι συνεπάγεται αυτό», είπε στην συνέχεια ο κ. Κουτσούκος.

Επίσης, αναφορικά με τα παράπονα που υπάρχουν για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, είπε ότι «κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν κατά καιρούς για οικονομικούς ή άλλους λόγους», αλλά παραδέχθηκε ότι «σε ορισμένα σημεία η συντήρηση δεν είναι η ιδανική και απαιτείται κάτι περισσότερο».