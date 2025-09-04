Τροχαίο στην Εγνατία: Πέντε τραυματίες από την σύγκρουση οχημάτων, τρία παιδιά ανάμεσά τους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη (4/9) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Λαδοχωρίου, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν.

Στο τροχαίο αυτό ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται και τρία παιδιά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στα πρώτα λεπτά μετά την σύγκρουση ένα από τα αυτοκίνητα ξεκίνησε να βγάζει καπνούς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία μήπως έχει προκληθεί πυρκαγιά. Παρ’ όλα αυτά, ο καπνός σταμάτησε να εκλύεται μετά από λίγο, χωρίς να αναφλεγεί το όχημα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διακομιδή των τραυματιών. Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο προληπτικά.

Τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.