Τροχαίο στην Κάντζα: Μετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων - Στο σημείο η Τροχαία

Σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ αυτοκινήτων έγινε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Μαρτίου στην περιοχή της Κάντζας.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη επί της Λεωφόρου Λεονταρίου στην Κάντζα. Από τη σύγκρουση δεν φαίνεται να έχουν τραυματιστεί οι οδηγοί και έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Ωστόσο στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας προκειμένου να ερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε εικόνες του FLASH από το σημείο του τροχαίου: