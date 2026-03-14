Τροχαίο στην Κυψέλη: ΙΧ πήγε ανάποδα σε δρόμο και αναποδογύρισε
Ο ηλικιωμένος άνδρας που οδηγούσε το ΙΧ, εγκλωβίστηκε στο όχημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3) στην Κυψέλη με έναν ΙΧ να ανατρέπεται και τον οδηγό αν μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μεγίστης και Πολύμνιας με ένα ΙΧ να αποπειράται να κινηθεί ανάποδα στον δρόμο. Ο οδηγός όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο και κατέληξε να αναποδογυρίσει και τον ίδιο να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με 5 πυροσβέστες, οι οποίοι και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μετά από λίγη ώρα τον τραυματισμένο ηλικιωμένο άνδρα.
Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.