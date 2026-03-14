Τροχαίο στην Κυψέλη: ΙΧ πήγε ανάποδα σε δρόμο και αναποδογύρισε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3) στην Κυψέλη με έναν ΙΧ να ανατρέπεται και τον οδηγό αν μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/vJPyo6NIVK — Flash.gr (@flashgrofficial) March 14, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μεγίστης και Πολύμνιας με ένα ΙΧ να αποπειράται να κινηθεί ανάποδα στον δρόμο. Ο οδηγός όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο και κατέληξε να αναποδογυρίσει και τον ίδιο να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με 5 πυροσβέστες, οι οποίοι και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μετά από λίγη ώρα τον τραυματισμένο ηλικιωμένο άνδρα.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.