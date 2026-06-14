Τροχαίο στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλι: Αγωνιστικό έπεσε σε θεατές - Ένας τραυματίας

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026 στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλι, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε πάνω σε θεατές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας θεατής.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές διέκοψαν την ειδική διαδρομή, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Το 29ο Ηπειρωτικό Ράλι διεξάγεται στην περιοχή των Ιωαννίνων και πρόκειται για αγώνα ασφάλτου. Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, με τις ειδικές διαδρομές Μανωλιάσσα και Μάρμαρα να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και δεύτερο συμβάν στη δεύτερη ειδική διαδρομή, όταν όχημα που ελέγχει τη διαδρομή πριν από την εκκίνηση φέρεται να είχε έξοδο σε φουρκέτα.

Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία και για το αν θα συνεχιστεί κανονικά ο αγώνας.