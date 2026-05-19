Τροχαίο στο Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος - Συνελήφθη η οδηγός που τον παρέσυρε

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στο Περιστέρι, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε έναν πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών.

Από τη σφοδρή παράσυρση ο 38χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο αργότερα ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στις συνθήκες του ατυχήματος.

Παράλληλα, δύο καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από το σημείο ήταν ήδη κλειστά εκείνη την ώρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιπλέον φωτισμός από τις βιτρίνες τους. Η 49χρονη οδηγός έχει συλληφθεί, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.