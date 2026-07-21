Τροχαίο στον Καλαθά Χανίων - Αυτοκίνητο τούμπαρε και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Καλαθά στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας μεσήλικας τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανετράπη.

flashnews.gr

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τον παρέλαβε, προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Για το περιστατικό κλήθηκαν επίσης τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με συνολικά επτά πυροσβέστες. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε πλήρως για ένα διάστημα, ενώ επικράτησε πανικός στην περιοχή. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.